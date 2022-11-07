Сегодня, 7 ноября, власти Китая сообщили о самом высоком ежедневном всплеске Covid-19 за шесть месяцев. И это — несмотря на жесткие блокировки, которые серьезно подорвали экономику, образование и повседневную жизнь.

Сообщается, что было зарегистрировано более 5 600 новых случаев заболевания Covid-19, почти половина из которых приходится на провинцию Гуандун, производственный центр на юге страны, где расположены крупные порты.

Отмечается, что в минувшие выходные Пекин развеял надежды на то, что его строгая политика нулевого Covid-19 может быть смягчена в ближайшее время. И это на фоне того, что поток скандалов, связанных с блокировками, когда жители жаловались на неадекватные условия, нехватку продовольствия и задержку неотложной медицинской помощи, подорвал общественное доверие.

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В центральном Китае изнурительная изоляция на крупнейшем в мире заводе iPhone в Чжэнчжоу привела к тому, что Apple в воскресенье предупредила, что клиенты будут испытывать задержки с получением своих заказов.

Тем не менее Национальная комиссия здравоохранения Китая пообещала в субботу неуклонно придерживаться нулевого уровня Covid-19. Но ряд громких инцидентов подорвал поддержку этого подхода.

Так, самоубийство 55-летней женщины в закрытом городе Хух-Хото вызвало широкий резонанс в минувшие выходные. Незадолго до того, как женщина выпрыгнула из окна, родственники сообщили социальным работникам, что она страдает тревожным расстройством и проявляет суицидальные намерения.

Аудиозапись дочери женщины, умоляющей общественных работников открыть ее заваренную дверь, стала вирусной в китайских социальных сетях, привлекая внимание к кризису психического здоровья, усугубленному многонедельными блокировками.

Местные власти пообещали наказать общественных работников, которые насильно запирают двери домов и ворота зданий на замки.

А в закрытом городе Ланьчжоу на северо-западе Китая, малыш умер от отравления угарным газом из-за медленного реагирования служб неотложной медицинской помощи.

В вирусном сообщении в социальной сети, которое позже было удалено, отец мальчика обвинил органы управления блокировкой и общественных работников в том, что они препятствовали их доступу в больниц. Районные власти позже извинились за инцидент.