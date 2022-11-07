Сьогодні, 7 листопада, влада Китаю повідомила про найвищий щоденний сплеск Covid-19 за шість місяців. І це – незважаючи на жорсткі блокування, які серйозно підірвали економіку, освіту і повсякденне життя.

Повідомляється, що було зареєстровано понад 5 600 нових випадків захворювання на Covid-19, майже половина з яких припадає на провінцію Гуандун, виробничий центр на півдні країни, де розташовані великі порти.

Відзначається, що в минулі вихідні Пекін розвіяв надії на те, що його сувора політика нульового Covid-19 може бути пом’якшена найближчим часом. І це на тлі того, що потік скандалів, пов’язаних з блокуваннями, коли жителі скаржилися на неадекватні умови, брак продовольства і затримку невідкладної медичної допомоги, підірвав суспільну довіру.

Зараз дивляться

У Центральному Китаї виснажлива ізоляція на найбільшому в світі заводі iPhone в Чженчжоу призвела до того, що Apple в неділю попередила, що клієнти будуть відчувати затримки з отриманням своїх замовлень.

Проте Національна комісія охорони здоров’я Китаю пообіцяла в суботу неухильно дотримуватися нульового рівня Covid-19. Але низка гучних інцидентів підірваля підтримку цього підходу.

Так, самогубство 55-річної жінки в закритому місті Хух-Хото викликало широкий резонанс в минулі вихідні. Незадовго до того, як жінка вистрибнула з вікна, родичі повідомили соціальним працівникам, що вона страждає на тривожний розлад і проявляє суїцидальні наміри.

Аудіозапис дочки жінки, яка благає громадських працівників відкрити її заварені двері, стала вірусною в китайських соціальних мережах, привертаючи увагу до кризи психічного здоров’я, посиленої багатотижневими блокуваннями.

Місцева влада пообіцяла покарати громадських працівників, які насильно замикають двері будинків і ворота будівель на замки.

А в закритому місті Ланьчжоу на північному заході Китаю, малюк помер від отруєння чадним газом через повільне реагування служб невідкладної медичної допомоги.

У вірусному повідомленні в соціальній мережі, яке пізніше було видалено, батько хлопчика звинуватив органи управління блокуванням і громадських працівників в тому, що вони перешкоджали їхньому доступу в лікарень. Районна влада пізніше вибачилася за інцидент.