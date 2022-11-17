Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова сделали все возможное, чтобы вернуть к жизни тяжелораненого украинского воина, пережившего клиническую смерть.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

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— 23 февраля он со своей девушкой посещал любимое кафе в центре Киева.

Загадали одно желание на двоих. Артур — кандидат химических наук, работал в Академии наук Украины. Мастер спорта. В свободное время подрабатывал тренером по пауэрлифтингу, — рассказал Сергей Рыженко.

По его словам, молодой человек пошел в военкомат в первые дни войны. Был направлен в самые горячие места.

— В один из дней разрыв снаряда унес все его мечты. Удалось наложить жгут. Последнее, что успел сказать: “Везите в Мечникова, там моя мама”. Нога парня болталась на лоскуте кожи, — сообщает подробности Рыженко.

По его словам, реаниматологи клиники с первых секунд сумели вернуть Артура к жизни, используя все методы современной медицины. Удалось завести сердце. Мозг не пострадал.

— После клинической смерти появилось страстное желание не умереть молодым, увидеть любимую, родить детишек и жить в свободной Украине, — пишет медик.

И отмечает, что сейчас мама Артура, Наталья Швачко, для него и медсестра реанимации, и психолог. Они все время вместе.

Источник: Сергей Рыженко