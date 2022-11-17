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“Нога бовталася на клапті шкіри”: у Дніпрі реаніматологи повернули до життя бійця

17 Листопада 2022, 08:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова зробили все можливе, щоб повернути до життя тяжкопораненого українського воїна, який пережив клінічну смерть.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

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– 23 лютого він зі своєю дівчиною відвідував улюблене кафе в центрі Києва.
Загадали одне бажання на двох. Артур – кандидат хімічних наук, працював в Академії наук України. Майстер спорту. У вільний час підробляв тренером з пауерліфтингу, – розповів Сергій Риженко.

За його словами, молодий чоловік пішов до військкомату в перші дні війни. Був направлений в найгарячіші місця.

– В один із днів розрив снаряда забрав всі його мрії. Вдалося накласти джгут. Останнє, що вдалося сказати: “Везіть в Мечникова, там моя мама”. Нога хлопця бовталася на клапті власної шкіри, – повідомляє подробиці Риженко.

За його словами, реаніматологи клініки з перших секунд зуміли повернути Артура до життя, використали всі методи сучасної медицини. Вдалося завести серце. Мозок не постраждав.

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– Після клінічної смерті з’явилося пристрасне бажання не померти молодим, побачити кохану, народити діточок і жити у вільній Україні, – пише медик.

І зазначає, що зараз мама Артура, Наталія Швачко, для нього і медсестра реанімації, і психолог. Вони весь час разом.

Джерело: Сергій Риженко

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Війна в Україні військовослужбовці лікарня імені Мечникова Операція
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