Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова зробили все можливе, щоб повернути до життя тяжкопораненого українського воїна, який пережив клінічну смерть.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

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– 23 лютого він зі своєю дівчиною відвідував улюблене кафе в центрі Києва.

Загадали одне бажання на двох. Артур – кандидат хімічних наук, працював в Академії наук України. Майстер спорту. У вільний час підробляв тренером з пауерліфтингу, – розповів Сергій Риженко.

За його словами, молодий чоловік пішов до військкомату в перші дні війни. Був направлений в найгарячіші місця.

– В один із днів розрив снаряда забрав всі його мрії. Вдалося накласти джгут. Останнє, що вдалося сказати: “Везіть в Мечникова, там моя мама”. Нога хлопця бовталася на клапті власної шкіри, – повідомляє подробиці Риженко.

За його словами, реаніматологи клініки з перших секунд зуміли повернути Артура до життя, використали всі методи сучасної медицини. Вдалося завести серце. Мозок не постраждав.

– Після клінічної смерті з’явилося пристрасне бажання не померти молодим, побачити кохану, народити діточок і жити у вільній Україні, – пише медик.

І зазначає, що зараз мама Артура, Наталія Швачко, для нього і медсестра реанімації, і психолог. Вони весь час разом.

Джерело: Сергій Риженко