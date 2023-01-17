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Новый сверхзаразный подвариант Омикрона Кракен вызовет новую волну — прогноз экспертов

17 января 2023, 08:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

Два эксперта из Северо-восточного университета в США говорят, что новый подвариант Омикрона ХВВ.1.5 или Кракен настолько заразен, что вызовет волну заболеваний. При этом они не ожидают, что вирус захлестнет больницы и отделения неотложной помощи.

— Это следует за тенденцией к более заразному, но менее смертоносному, — сказал директор по биоинновациям Джаред Оклер.

Сообщается, что XBB.1.5 распространяется настолько быстро, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям носить маски, в том числе в людных, закрытых и плохо проветриваемых помещениях, независимо от местных показателей заражения.

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— У нас определенно будет еще одна волна. Я с осторожным оптимизмом думаю, что это будет не так плохо, как предыдущие волны, — уверен профессор физики Северо-восточного университета Маурисио Сантильяна.

По его словам, вакцинация против Covid-19 обеспечивает некоторую защиту от нового подварианта.

Сообщается, что инфекция сейчас бушует в Китае. Процент случаев заболеваний, связанных с XBB.1.5, стремительно растет в США.

— Предварительные оценки показывают, что XBB.1.5 более заразен, чем другие подварианты Омикрона, потому что он более прочно связывается с клетками, увеличивая вероятность поглощения, — говорит Оклер.

По его словам, важно, чтобы люди, у которых есть симптомы или уже заболевшие, носили маски для лица, чтобы уменьшить распространение болезни, и проходили экспресс-тест, если у них появляются признаки недомогания.

Источник
MedicalXpress
Теги
Коронавирус Covid-19 науковці прогноз Штамм Омикрон
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