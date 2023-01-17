Два експерти з Північно-Східного університету в США кажуть, що новий підваріант Омікрону ХВВ.1.5 або Кракен настільки заразний, що спричинить хвилю захворювань. Водночас вони не очікують, що вірус захлесне лікарні та відділення невідкладної допомоги.

– Це слідує за тенденцією до більш заразного, але менш смертоносного, – сказав директор з біоінновацій Джаред Оклер.

Повідомляється, що XBB.1.5 поширюється настільки швидко, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала людям носити маски, зокрема в людних, закритих і погано провітрюваних приміщеннях, незалежно від місцевих показників зараження.

Зараз дивляться

– У нас, безумовно, буде ще одна хвиля. Я з обережним оптимізмом думаю, що це буде не так погано, як попередні хвилі, – упевнений професор фізики Північно-Східного університету Маурісіо Сантільяна.

За його словами, вакцинація проти Covid-19 забезпечує певний захист від нового підваріанта.

Повідомляється, що інфекція зараз вирує в Китаї. Відсоток випадків захворювань, пов’язаних з XBB.1.5, стрімко зростає в США.

– Попередні оцінки показують, що XBB.1.5 є більш заразним, ніж інші підваріанти Омікрону, оскільки він міцніше зв’язується з клітинами, збільшуючи ймовірність поглинання, – говорить Оклер.

За його словами, важливо, щоб люди, які мають симптоми або вже захворіли, носили маски для обличчя, щоб зменшити поширення хвороби, і проходили швидкий тест, якщо у них з’являються ознаки нездужання.