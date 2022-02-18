В Украине зафиксирован новый вариант штамма коронавируса Омикрон – BA.2, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В настоящее время в стране зарегистрированы единичные случаи.

— Относительно вариантов BA.1, BA.2 – да, они зарегистрированы на территории Украины, – сообщил главный санврач. — Пока это единичные случаи, и на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма Омикрон, то этот второй вариант вызывает беспокойство… Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения людей, вернувшихся из-за границы.

О новом подвиде штамма Омикрон известно, что его называют невидимым, потому что у него нет генетического маркера по которому в свое время отличали вариант BA.1 от Дельты.

Однако исследования датских ученых показали, что BA.2 более заразен, чем Омикрон BA.1.

Но, как утверждают исследователи, имеющиеся вакцины против Covid-19 защищают от этого подвида.

Как недавно сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), новый вариант Омикрона BA.2 обнаружили уже в 57 странах.

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ отмечено, что в некоторых странах этот вариант вызвал более половины случаев заражения Омикроном. ВОЗ сообщает также, что пока неизвестно, чем существенно отличается BA.2 от уже известного Омикрона, но его уже называют невидимым вариантом из-за того, что его несколько сложнее выявить тестированием.

Известно только, что в последнее время наблюдается увеличение количества новых заражений этим вариантом, но однако данных о том, что он страшнее самого Омикрона и вызывает более тяжелое течение болезни и более тяжелые последствия, нет.

Источник: Игорь Кузин