В Україні зафіксовано новий варіант штаму коронавірусу Омікрон – BA.2, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Наразі в країні зареєстровані поодинокі випадки.

– Стосовно варіантів BA.1, BA.2 – так, вони зареєстровані на території України, – повідомив головний санлікар. – Поки що це поодинокі випадки, і насправді, коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму Омікрон, то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння… Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону.

Про новий підвид штаму Омікрон відомо, що його називають невидимим, тому що у нього немає генетичного маркера, за яким свого часу відрізняли варіант BA.1 від Дельти.

Та дослідження датських учених показали, що BA.2 більш заразний, ніж Омікрон BA.1.

Але, як стверджують дослідники, наявні вакцини проти Covid-19 захищають від цього підвиду.

Як нещодавно повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), новий варіант Омікрона BA.2 виявили вже у 57 країнах.