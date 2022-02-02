Як повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), нещодавно відкритий варіант Омікрона BA.2 виявили вже у 57 країнах.

У щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ відзначено, що у деяких країнах цей варіант викликав понад половину випадків зараження Омікроном. Повідомляється також, що наразі невідомо, чим суттєво відрізняється BA.2 від вже відомого Омікрона, але його вже називають невидимим варіантом через те, що його дещо складніше виявити тестуванням.

Маріа ван Керхове, провідний експерт ВООЗ, заявила, що останнім часом спостерігається збільшення кількості заражень цим варіантом, але даних, про те, що він викликає важчий перебіг хвороби і тяжчі наслідки, немає.

Також ВООЗ повідомила, що минулого місяця Омікрон виявили у 93% усіх випадків заражень коронавірусом. Варіант BA.2 поширюється швидше за BA.1 у Європі та Азії.

Люди, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусної інфекції, в 23 рази частіше потрапляють на лікарняні ліжка, ніж ті, хто вакцинований.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Спостереження проводилися у період різкого сплеску захворюваності на варіант Омікрон.

Джерело: Al Jazeera