Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), недавно открытый вариант Омикрона BA.2 был обнаружен уже в 57 странах.

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ отмечено, что в некоторых странах этот вариант вызвал более половины случаев заражения Омикроном. Сообщается также, что неизвестно, чем существенно отличается BA.2 от уже известного Омикрона, но его уже называют невидимым вариантом из-за того, что его несколько сложнее обнаружить тестированием.

Мариа ван Керхове, ведущий эксперт ВОЗ, заявила, что в последнее время наблюдается увеличение количества заражений этим вариантом, но данных о том, что он вызывает более тяжелое течение болезни и более тяжелые последствия, нет.

Также ВОЗ сообщила, что в прошлом месяце Омикрон обнаружили в 93% всех случаев заражения коронавирусом. Вариант BA.2 распространяется быстрее BA.1 в Европе и Азии.

Люди, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции, в 23 раза чаще попадают на больничные койки, чем вакцинированные.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Наблюдения проводились в период резкого всплеска заболеваемости вариантом Омикрон.

Источник: Al Jazeera