Сначала с предварительными диагнозами острая и бактериальная кишечные инфекции в больницы Львова госпитализировали 11 человек, из них 2 детей.

Но на сегодня, 14 июня, эти цифры изменились — во Львовской областной инфекционной больнице находятся 23 пациента, из них 3 детей.

Четырех взрослых и ребенка в разное время доставили в больницу после того, как они посетили кафе на проспекте Красной Калины во Львове.

В тот же день в больницу госпитализировали еще шесть человек после банкета в одном из ресторанов города.

Пациенты говорят, что в кафе CACAO ели круассаны и пирожные-эклеры, а в Анхоре было большое разнообразие блюд.

В обоих случаях открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Сейчас причина отравления уже установлена — сальмонелла.

По утверждению директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Натальи Тимко-Иванченко, эти две вспышки произошли в заведениях общественного питания, которые никоим образом между собой не связаны.

— Госпитализация продолжается с воскресенья и до сих пор, состояние больных, госпитализированных ранее, уже с положительной динамикой. Тех, кто только поступает в больницу — средней тяжести, — говорит Наталья Тимко-Иванченко.

Эпидрасследование еще продолжается.

Источник: ZAXID.NET