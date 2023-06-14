Два випадки харчового отруєння, не пов’язаних між собою, і, як наслідок, – 23 госпіталізованих, серед них – троє дітей.

Справу розслідують співробітники поліції.

Спочатку з попередніми діагнозами гостра кишкова інфекція та бактеріальна кишкова інфекція до лікарень Львова госпіталізовали 11 осіб, із них двоє дітей.

Але на сьогодні, 14 червня, ці цифри змінилися – у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 23 пацієнти, з них троє дітей.

Чотирьох дорослих і дитину в різний час доправили до лікарні після того, як вони харчувалися в кафе на проспекті Червоної Калини у Львові.

Того самого дня до лікарні госпіталізували ще шістьох осіб після бенкету в одному з ресторанів міста.

Пацієнти кажуть, що у кафе CACAO їли круасани і тістечка-еклери, а у кафе Анхор було велике розмаїття страв.

В обох випадках відкрито кримінальні провадження за ознаками частини першої статті 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Нині причина отруєння вже встановлена – сальмонела.

За твердженням директорки Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталії Тімко-Іванченко, ці два спалахи сталися у закладах громадського харчування, які жодним чином між собою не пов’язані.

– Госпіталізація триває з неділі і до сьогодні, стан хворих, госпіталізованих раніше, вже з позитивною динамікою. Тих, хто тільки поступає в лікарню – середньої важкості, – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Епідрозслідування ще триває.

Джерело: ZAXID.NET