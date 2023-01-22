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Одежду сорвало вместе с кожей: соседка-медик спасла ребенка после ракетного удара по Днепру

22 января 2023, 13:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Дніпро

Медик с 36-летним опытом Светлана спасла 9-летнюю Мирославу, тяжело пострадавшую во время ракетного удара российской Х-22 по многоэтажке Днепра 14 января. Родные девочки не устают благодарить врача-соседку.

— В метрах 20 от нашего подъезда лежала девочка, я ее узнала, ее зовут Мирослава. У нее были рваные раны, не было одежды, не было кожи, были видны кости, — вспоминает Светлана.

По ее словам, они вместе с мужем выскочили на улицу сразу после прилета. Светлана сразу бросилась спасать раненых. Девочка истекала кровью, поэтому медик забрала ее, отнесла в машину и поехала в больницу.

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Медик говорит, что состояние ребенка было очень тяжелое, ее ударило обломком плиты, была большая кровопотеря, она уже почти ни на что не реагировала.

Сообщается, что во время взрыва 9-летняя Мирослава была на улице, в это время бабушка девочки зашла в дом. У девочки сильно травмированы ноги, сейчас их собирают по частям. Впереди — длительная реабилитация. Однако медики надеются, что она сможет не только ходить, но и танцевать.

Напомним, что 14 января Россия попала ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре, где жили около 1,7 тыс. человек. Полностью разрушены более 60 квартир.

17 января в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены. 79 человек травмированы, среди них – 16 детей.

19 января стало известно, что в результате российского удара по дому погибли 46 человек, из них 6 детей. Около 20 человек находятся в тяжелом состоянии в больницах города. 6 человек пропали без вести.

Фото: Сергей Дивеев, УНИАН

Источник
УНИАН
Теги
Війна в Україні Днепр Медики Ракетные удары России
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