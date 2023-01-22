Медикиня з 36-річним досвідом Світлана врятувала 9-річну Мирославу, важко постраждалу під час ракетного удару російської Х-22 по багатоповерхівці Дніпра 14 січня. Рідні дівчинки не втомлюються дякувати лікарю-сусідці.
– За метрів 20 від нашого під’їзду лежала дівчинка, я її впізнала, її звуть Мирослава. У неї були рвані рани, не було одягу, не було шкіри, було видно кістки, — згадує Світлана.
За її словами, вони разом з чоловіком вискочили на вулицю відразу після прильоту. Світлана відразу кинулася рятувати поранених. Дівчинка стікала кров’ю, тому медик забрала її, віднесла в машину і поїхала в лікарню.
Медик каже, що стан дитини був дуже важкий, її вдарило уламком плити, була велика крововтрата, вона вже майже ні на що не реагувала.
Повідомляється, що під час вибуху 9-річна Мирослава була на вулиці, в цей час бабуся дівчинки зайшла в будинок. У дівчинки сильно травмувало ноги, зараз їх збирають по частинах. Попереду – тривала реабілітація. Однак медики сподіваються, що вона зможе не тільки ходити, а й танцювати.
Нагадаємо, що 14 січня Росія потрапила ракетою Х-22 в багатоповерхівку в Дніпрі, де жили близько 1,7 тис. осіб. Повністю зруйновано понад 60 квартир.
17 січня о 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару були завершені. 79 осіб було травмовано, серед них – 16 дітей.
19 січня стало відомо, що в результаті російського удару по будинку загинули 46 осіб, з них 6 дітей. Близько 20 осіб перебувають у важкому стані в лікарнях міста. 6 людей зникли безвісти.
Фото: Сергій Дівєєв, УНІАН