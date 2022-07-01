В результате вражеского обстрела пострадал Центр реабилитации детей, который принадлежит правительству Республики Молдова, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Один сотрудник погиб, пятеро получили ранения.

Об этом на своей станице в Facebook сообщила министр здравоохранения Молдовы Ала Немеренко.

— У Минздрава Молдовы есть детский реабилитационный центр в Сергеевке. Это отреставрированный санаторий с хорошими условиями, где дети с проблемами здоровья имели возможность воспользоваться услугами медицинской реабилитации на побережье Черного моря, — написала министр.

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По ее словам, деятельность Центра была остановлена ​​в период пандемии коронавируса, но уже готовились планы по возобновлению его деятельности. Однако наступила война.

Ала Немеренко отмечает, что после нападения Центр серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной.

— Но нам сообщили, что пятеро сотрудников Центра ранены, один погиб. Все они проживали в здании, пострадавшем от бомбежек, — уточнила министр.

Она отметила, что эти мирные люди сделали дни детей Молдовы более прекрасными. Они заботились об их реабилитации с большой любовью и преданностью.

Министр пожелала пострадавшим полного выздоровления и выразила глубокие соболезнования семье погибшего.

Источник: Ала Немеренко

Фото: ГСЧС