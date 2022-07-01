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Один співробітник загинув, п’ятеро поранені: у Сергіївці постраждав Центр реабілітації дітей з Молдови

1 Липня 2022, 16:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сергіївка

В результаті ворожого обстрілу постраждав Центр реабілітації дітей, який належить уряду Республіки Молдова, розташований в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Один співробітник загинув, п’ятеро отримали поранення.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила міністр охорони здоров’я Молдови Ала Немеренко.

– У МОЗ Молдови є дитячий реабілітаційний центр в Сергіївці. Це відреставрований санаторій з хорошими умовами, де діти з проблемами здоров’я мали можливість скористатися послугами медичної реабілітації на узбережжі Чорного моря, – написала міністр.

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За її словами, діяльність Центру була зупинена в період пандемії коронавірусу, але вже готувалися плани з відновлення його діяльності. Однак настала війна.

Ала Немеренко зазначає, що після нападу Центр серйозно не постраждав, були вибиті тільки вікна котельні.

– Але нам повідомили, що п’ятеро співробітників Центру поранені, один загинув. Всі вони проживали в будівлі, що постраждала від бомбардувань, – уточнила міністр.

Вона зазначила, що ці мирні люди зробили дні дітей Молдови більш прекрасними. Вони піклувалися про їхню реабілітацію з великою любов’ю і відданістю.

Міністр побажала постраждалим повного одужання і висловила глибокі співчуття родині загиблого.

Джерело: Ала Немеренко

Фото: ДСНС

Теги
Війна в Україні Молдова Одеська область Санаторій
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