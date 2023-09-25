На временно оккупированных Россией территориях Юга Украины наблюдается серьезный дефицит лекарств для гражданского населения.

На временно оккупированных территориях лекарства для гражданских теперь направлены главным образом на лечение раненых оккупантов.

Гражданские пациенты вынуждены удовлетворять свои потребности по остаточному принципу.

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Россияне продолжают размещать раненых бойцов в гражданских больницах, нарушая при этом нормы международного права.

Местное подполье и благотворительные организации продолжают активно отслеживать ситуацию в регионе и действия врага, прилагая усилия для обеспечения необходимых медицинских ресурсов для гражданского населения. Открыты сборы для помощи бойцам и пострадавшим гражданским.

Источник: Центр национального сопротивления