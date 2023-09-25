На тимчасово окупованих Росією територіях Півдня України спостерігається серйозний дефіцит ліків для цивільного населення.

На тимчасово окупованих територіях ліки для цивільних тепер спрямовані головним чином на лікування поранених окупантів.

Цивільні пацієнти змушені задовольняти свої потреби за залишковим принципом.

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Росіяни продовжують розміщувати поранених бійців у цивільних лікарнях, порушуючи при цьому норми міжнародного права.

Місцеве підпілля та благодійні організації надалі активно відстежують ситуацію в регіоні та дії ворога, докладаючи зусиль для забезпечення необхідних медичних ресурсів для цивільного населення. Відкриті збори для допомоги бійцям та постраждалим цивільним.

Джерело: Центр національного спротиву