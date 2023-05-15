Мобільні команди медиків Волині одними з перших зайшли восени минулого року у визволені села Херсонщини.

Професіонали Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли про свою роботу в деокупованих районах Херсонської області.

– На звільненій Херсонщині люди плакали і не могли повірити, що ми приїхали допомагати їм із такого далека, – каже медичний директор Центру Анатолій Каленюк.

За його словами, місцеві жителі були вісім місяців без лікарів, медикаментів, аптек і будь-якого шансу на медичну допомогу.

Медиків зустрічали люди з хронічними хворобами та мінно-вибуховими травмами, фізично знесилені, морально виснажені, але все одно з очікуванням перемоги та з вірою в Україну.

– В одному із сіл найбільше запам’яталася жінка 62 років із цукровим діабетом, яка чотири місяці й близько не бачила інсуліну. Вона дивом вижила, – згадує Анатолій Каленюк.

Медик каже, що дорослий син жінки не соромлячись плакав від вдячності за порятунок мами, коли проводжав лікарів до хвіртки.

Анатолій каже, що найважче було морально: в очах людей зачаївся жах, страх, зневіра. Місяці окупації внутрішньо змінили кожного. Медиків із КМК зустрічали з обіймами, спілкувалися з ними виключно українською мовою. Багато хто крадькома витирав сльози.

Волинська команда медицини катастроф – лікарі, фельдшери та водії – працювали, не покладаючи рук. Критичних хворих, зокрема, з мінно-вибуховими травмами, оперативно транспортували до Кривого Рогу.

– Лікували, обстежували, давали ліки і просто говорили. Говорили про все на світі – люди до болю сумували за рідною мовою і теплим словом, – каже лікар.

Меддиректор висловлює величезну подяку всій команді. За його словами, працювати на деокупованій території не було страшно. Навпаки, всі вважали цю місію великою честю для себе.

Джерело: Всеукраїнська рада реанімації