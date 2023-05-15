Мобильные команды медиков Волыни одними из первых зашли осенью прошлого года в освобожденные села Херсонщины.

Профессионалы Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали о своей работе в деоккупированных районах Херсонской области.

— На освобожденной Херсонщине люди плакали и не могли поверить, что мы приехали помогать им так издалека, — говорит медицинский директор Центра Анатолий Каленюк.

По его словам, местные жители были восемь месяцев без врачей, медикаментов, аптек и какого-либо шанса на медицинскую помощь.

Медиков встречали люди с хроническими болезнями и минно-взрывными травмами, физически обессиленные, морально истощенные, но все равно с ожиданием победы и с верой в Украину.

— В одном из сел больше всего запомнилась женщина 62 лет с сахарным диабетом, которая четыре месяца и близко не видела инсулина. Она чудом выжила, — вспоминает Анатолий Каленюк.

Медик говорит, что взрослый сын женщины, не стесняясь, плакал от благодарности за спасение мамы, когда провожал врачей до калитки.

Анатолий говорит, что труднее всего было морально: в глазах людей затаились ужас, страх, уныние. Месяцы оккупации внутренне изменили каждого. Медиков из КМК встречали с объятиями, общались с ними исключительно на украинском языке. Многие украдкой вытирали слезы.

Волынская команда медицины катастроф – врачи, фельдшеры и водители – работали, не покладая рук. Критических больных, в частности, с минно-взрывными травмами, оперативно транспортировали в Кривой Рог.

— Лечили, обследовали, давали лекарства и просто говорили. Говорили обо всем на свете – люди до боли тосковали по родному языку и теплому слову, — говорит врач.

Меддиректор выражает огромную благодарность всей команде. По его словам, работать на деоккупированной территории не было страшно. Наоборот, все считали эту миссию большой честью для себя.

Источник: Всеукраїнська рада реанімації