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Онкология, беременность, сердце: более тысячи украинцев сейчас находятся в польских больницах

25 августа 2022, 11:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В польских больницах в настоящее время находятся на лечении более тысячи граждан Украины. Об этом сообщил сообщил спикер Национального фонда здоровья Анджей Трошинский.

По его словам, среди госпитализированных больше всего больных онкологическими заболеваниями и беременных женщин, а также людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Отмечается, что больше всего пациентов из Украины находятся в больницах Мазовецкого, Силезского, Малопольского и Нижнесилезского воеводств.

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Спикер фонда отметил, что граждане Украины могут воспользоваться медицинской помощью и прививками на тех же условиях, что и поляки.

Напомним, что Национальный фонд здоровья Польши имеет круглосуточную инфолинию, в том числе и на украинском языке. Там можно узнать, где находится ближайшее медицинское учреждение, амбулатория общей практики, ночная медицинская помощь или аптека.

Источник: PolskieRadio

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Беженцы лікування Лечение рака Польша Українці
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