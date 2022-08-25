В польских больницах в настоящее время находятся на лечении более тысячи граждан Украины. Об этом сообщил сообщил спикер Национального фонда здоровья Анджей Трошинский.

По его словам, среди госпитализированных больше всего больных онкологическими заболеваниями и беременных женщин, а также людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Отмечается, что больше всего пациентов из Украины находятся в больницах Мазовецкого, Силезского, Малопольского и Нижнесилезского воеводств.

Сейчас смотрят

Спикер фонда отметил, что граждане Украины могут воспользоваться медицинской помощью и прививками на тех же условиях, что и поляки.

Напомним, что Национальный фонд здоровья Польши имеет круглосуточную инфолинию, в том числе и на украинском языке. Там можно узнать, где находится ближайшее медицинское учреждение, амбулатория общей практики, ночная медицинская помощь или аптека.

Источник: PolskieRadio