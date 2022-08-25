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Онкологія, вагітність, серце: більше тисячі українців зараз перебувають у польських лікарнях

25 Серпня 2022, 11:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

У польських лікарнях наразі на лікуванні більше тисячі громадян України. Про це повідомив речник Національного фонду здоров’я Анджей Трошинський.

За його словами, серед госпіталізованих найбільше хворих на онкологічні захворювання та вагітних жінок, а також людей із захворюваннями серцево-судинної системи.

Зазначається, що найбільше пацієнтів з України перебувають у лікарнях Мазовецького, Сілезького, Малопольського та Нижньосілезького воєводств.

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Спікер фонду зазначив, що громадяни України можуть скористатися медичною допомогою та щепленнями на тих самих умовах, що і поляки.

Нагадаємо, Національний фонд здоров’я Польщі має цілодобову інфолінію, зокрема і українською мовою. Там можна дізнатися, де розташовані найближчий медичний заклад, амбулаторія загальної практики, нічна медична допомога або аптека.

Джерело: PolskieRadio

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Біженці лікування Лікування раку Польща Українці
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