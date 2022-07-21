7-летний Рома Олесив получил тяжелейшие ожоги 45% поверхности тела во время авиаудара РФ по Дому офицеров в Виннице. Его мама Галина погибла. На сегодня ребенка уже эвакуировали для лечения в Германию.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали медики Первого медицинского объединения Львова.

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— Ромчику 7 лет. Он из Львова. 14 июля мальчик вместе с мамой поехал навестить бабушку с дедушкой в Винницу. Заодно записались на консультацию к врачу в местную клинику, — пишут они.

Сообщается, что отец Ярослав остался во Львове. Около 11 часов дня связь с сыном и женой исчезла. Вся страна узнала — по Виннице нанесен ракетный удар.

Сына отец нашел в Винницкой областной больнице и только три дня назад по результатам ДНК-экспертизы узнал о смерти 29-летней жены Галины.

По словам медиков, мальчик сейчас в очень тяжелом состоянии. Около 45% тела ребенка покрыли внешние ожоги, еще 35% — внутренние.

— Ожоги настолько глубоки, что местами даже достигают костей. Обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути. К тому же у Ромы закрытый перелом левой руки и несколько обломков от снаряда в черепе, — написали сотрудники львовской клиники.

По их словам, маленького пациента транспортировали во Львов. Сейчас ребенок эвакуирован в Германию. Ромчика ждет еще ряд вмешательств, в том числе пересадка кожи и пластические операции.

Медики ПМО Львова отмечают, что за почти пять месяцев войны оказали помощь 5 тыс. пациентам с самыми сложными военными травмами. Среди них много и детей с минно-взрывными, осколочными ранениями, ампутированными конечностями и тяжелыми ожогами.

Источник: ПМО Львов