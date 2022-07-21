7-річний Рома Олесів отримав важкі опіки 45% поверхні тіла під час авіаудару РФ по Будинку офіцерів у Вінниці. Його мама Галина загинула. На сьогодні дитину вже евакуювали на лікування до Німеччини.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіли медики Першого медичного об’єднання Львова.

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– Ромчику 7 років. Він зі Львова. 14 липня хлопчик разом з мамою поїхав відвідати бабусю з дідусем до Вінниці. Заодно записалися на консультацію до лікаря в місцеву клініку, – пишуть вони.

Повідомляється, що батько Ярослав залишився у Львові. Близько 11 години дня зв’язок із сином і дружиною зник. Вся країна дізналася – по Вінниці завдано ракетного удару.

Сина батько знайшов у Вінницькій обласній лікарні і лише три дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини.

За словами медиків, хлопчик зараз у дуже важкому стані. Близько 45% тіла дитини покрили зовнішні опіки, ще 35% – внутрішні.

– Опіки настільки глибокі, що місцями навіть досягають кісток. Обгоріло обличчя, верхні і нижні кінцівки, дихальні шляхи. До того ж у Роми закритий перелом лівої руки і кілька уламків від снаряда в черепі, – написали співробітники львівської клініки.

За їхніми словами, маленького пацієнта транспортували до Львова. Зараз дитина евакуйована до Німеччини. Ромчика чекає ще низка втручань, зокрема пересадка шкіри і пластичні операції.

Медики ПМО Львова зазначають, що за майже п’ять місяців війни надали допомогу 5 тис. пацієнтам із найскладнішими військовими травмами. Серед них багато і дітей з мінно-вибуховими, осколковими пораненнями, ампутованими кінцівками та важкими опіками.

Джеело: ПМО Львів