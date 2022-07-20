Хлопець 13 років страждав від нападів епілепсії, але нейрохірургічна операція змінила його життя.

21-річному Максимові з Херсонщини видалили клітини мозку, які провокували раптові судоми. При цьому лікарі зберегли усі функції мозку.

Перші напади епілепсії почалися, коли хлопцю було вісім років. Численні обстеження не давали відповіді на питання, що є причиною хвороби. Різні комбінації протиепілептичних препаратів не допомагали. Судомні напади траплялися по декілька разів на тиждень.

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Під час обстежень у Львівському Центрі нейрохірургії і неврології Лікарні Св. Пантелеймона з’ясувалося – це рідкісна форма епілепсії – ідіопатична. Причиною хвороби є розлад мозкової діяльності, характерною ознакою якого є раптові судомні або безсудомні напади, що повторюються.

Під час лікування Максима львівські нейрохірурги Дмитро Щибовик та Андрій Дяків працювали спільно із завідувачем відділення функціональної нейрохірургії та модуляції Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України Костянтином Костюком.

Нейрохірурги видалили пацієнтові частину скроневої ділянки мозку, яка провокувала раптові судоми.

За два тижні після операції Максим ще жодного дня не втрачав свідомості, а це означає лише одне – він може жити без протиепілептичних препаратів.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова