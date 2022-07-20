Парень 13 лет страдал от приступов эпилепсии, но нейрохирургическая операция изменила его жизнь.

21-летнему Максиму из Херсона удалили клетки мозга, которые провоцировали внезапные судороги. При этом врачи сохранили все функции мозга.

Первые приступы эпилепсии начались, когда парню было восемь лет. Многочисленные обследования не давали ответа на вопрос, что является причиной болезни. Различные комбинации противоэпилептических препаратов не помогали. Судорожные приступы случались несколько раз в неделю.

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Во время обследования во Львовском Центре нейрохирургии и неврологии Больницы Св. Пантелеймона выяснилось – это редкая форма эпилепсии – идиопатическая. Причина болезни — расстройство мозговой деятельности, характерным признаком которого являются повторяющиеся внезапные судорожные или бессудорожные приступы.

Во время лечения Максима львовские нейрохирурги Дмитрий Щибовик и Андрей Дякив работали совместно с заведующим отделением функциональной нейрохирургии и модуляции Института нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины Константином Костюком.

Нейрохирурги удалили пациенту часть височного участка мозга, который провоцировал внезапные судороги.

За две недели после операции Максим еще ни разу не терял сознания, а это означает только одно – он может жить без противоэпилептических препаратов.

Источник: Первое медобъединение Львова