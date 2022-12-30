Правительство приняло порядок реализации Программы медицинских гарантий (ПМГ) на 2023 год. Отмечается, что ПМГ интегрирована в военные реалии и будет больше фокусироваться на потребностях пациентов, которые появились вследствие войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В целом бюджет ПМГ на 2023 год составит более 142 млрд грн. Из них 4,7 млн грн выделено на реимбурсацию лекарственных средств, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ПМГ-2023 предусмотрено 39 пакетов услуг, в том числе и ряд новых позиций, по которым украинцы смогут получить услуги бесплатно. В частности:

реабилитационное пособие взрослым и детям в стационарных условиях;

реабилитационное пособие взрослым и детям в амбулаторных условиях;

секционное исследование;

секционное обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи населению, находящемуся во временной оккупации;

готовность и обеспечение медицинской помощи населению, которое находится на территории, где ведутся боевые действия.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новой Программой медицинских гарантий разграничена амбулаторная и стационарная реабилитационная помощь:

за амбулаторные реабилитационные услуги НСЗУ будет платить 10 820 грн;

за стационарные – 19 769 грн за предоставление реабилитационных услуг по одному направлению реабилитации, по нескольким – 33 607 грн.

Также в следующем году продолжит действовать и расширяться пакет психологической поддержки на первичном уровне, внедренный в 2022 году. Кроме того, увеличен тариф на стационарную психиатрическую помощь до 13 151 грн.

Фото: Минздрав