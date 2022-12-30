Правительство приняло порядок реализации Программы медицинских гарантий (ПМГ) на 2023 год. Отмечается, что ПМГ интегрирована в военные реалии и будет больше фокусироваться на потребностях пациентов, которые появились вследствие войны.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
— В целом бюджет ПМГ на 2023 год составит более 142 млрд грн. Из них 4,7 млн грн выделено на реимбурсацию лекарственных средств, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ПМГ-2023 предусмотрено 39 пакетов услуг, в том числе и ряд новых позиций, по которым украинцы смогут получить услуги бесплатно. В частности:
- реабилитационное пособие взрослым и детям в стационарных условиях;
- реабилитационное пособие взрослым и детям в амбулаторных условиях;
- секционное исследование;
- секционное обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи населению, находящемуся во временной оккупации;
- готовность и обеспечение медицинской помощи населению, которое находится на территории, где ведутся боевые действия.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новой Программой медицинских гарантий разграничена амбулаторная и стационарная реабилитационная помощь:
- за амбулаторные реабилитационные услуги НСЗУ будет платить 10 820 грн;
- за стационарные – 19 769 грн за предоставление реабилитационных услуг по одному направлению реабилитации, по нескольким – 33 607 грн.
Также в следующем году продолжит действовать и расширяться пакет психологической поддержки на первичном уровне, внедренный в 2022 году. Кроме того, увеличен тариф на стационарную психиатрическую помощь до 13 151 грн.
Фото: Минздрав