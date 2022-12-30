Уряд ухвалив порядок реалізації Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2023 рік. Відзначається, що ПМГ інтегрована у військові реалії і буде більше фокусуватися на потребах пацієнтів, що з’явилися через війну.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Загалом бюджет ПМГ на 2023 рік становитиме понад 142 млрд грн. З них 4,7 млн грн виділено на реімбурсацію лікарських засобів, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в ПМГ-2023 передбачено 39 пакетів послуг, зокрема і низка нових позицій, за якими українці зможуть отримати послуги безкоштовно. Зокрема:

реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах;

реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах;

секційне дослідження;

секційне забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває у тимчасовій окупації;

готовність і забезпечення медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, новою Програмою медичних гарантій розмежована амбулаторна та стаціонарна реабілітаційна допомога:

за амбулаторні реабілітаційні послуги НСЗУ платитиме 10 820 грн;

за стаціонарні – 19 769 грн за надання реабілітаційних послуг за одним напрямом реабілітації, за кількома — 33 607 грн.

Також наступного року продовжить діяти та розширюватися пакет психологічної підтримки на первинному рівні, впроваджений у 2022 році. Крім того, збільшено тариф на стаціонарну психіатричну допомогу до 13 151 грн.

Фото: МОЗ