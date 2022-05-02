В киевском Охматдете медики лечат раненую 20-летнюю студентку из Чернигова.

Об этом сообщили в Национальной детской специализированной больнице Охматдет. Марина учится в Чернигове на педагога, в будущем будет воспитателем.

Когда началась полномасштабная война, девушка находилась в общежитии. С самого утра из своего окна видела российские обстрелы по городу.

Более трех недель Марина прожила в подвале дома своих родственников. 19 марта, когда Марина с семьей выходили из дома, в него попала вражеская ракета.

Девушка получила осколочные ранения в живот, руку и шею. Также пострадали ее тетя, дядя и 10-летний двоюродный брат. Марина, несмотря на тяжелые травмы брюшной части, руки и шеи, смогла спуститься в подвал, чтобы позвать на помощь.

В результате полученных тяжелых поражений внутренних органов, девушка нуждалась в сложном лечении. В Чернигове ей оказали первую врачебную помощь. А потом ее перенаправили в Охматдет, где специалисты выполнили сложные реконструктивные оперативные вмешательства, которые помогли быстро восстановиться и поставить девушку на ноги.

По словам хирурга отделения ургентной хирургии Романа Жежеры, Марина поступила в тяжелом состоянии. Но уже через день после первой операции, она начала самостоятельно пить и есть.

— Пациентке провели ургентную хирургию: наложили новую кишечную стому, провели частичную реконструкцию уже имеющейся стомы, которую поставили в Чернигове, убрали нежизнеспособные ткани,— рассказал он.

Также к хирургам присоединились ортопеды, которые провели несколько операций на руке Марины. Девушку еще ждет долгое плановое лечение. Сейчас с ней также работают реабилитологи и психологи, но Марина уже мечтает быстрее вернуться к учебе.

Источник: НДСЛ Охматдет

Фото: НДСЛ Охматдет