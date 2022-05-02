У київському Охматдиті медики лікують поранену 20-річну студентку з Чернігова.

Про це повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит. Марина навчається у Чернігові на педагога, в майбутньому буде вихователем.

Коли почалась повномасштабна війна, дівчина перебувала у гуртожитку. Із самого ранку зі свого вікна бачила російські обстріли по місту.

Понад три тижні Марина прожила у підвалі будинку своїх родичів. 19 березня, коли Марина з родиною виходили з дому, у нього влучила ворожа ракета.

Дівчина отримала осколкові поранення у живіт, руку та шию. Також постраждали її тітка, дядько та 10-річний двоюрідний брат. Марина, попри тяжкі травми черевної частини, руки та шиї, змогла спуститися у підвал, аби покликати на допомогу.

В результаті отриманих тяжких уражень внутрішніх органів, дівчина потребувала складного лікування. В Чернігові їй надали першу лікарську допомогу. А потім її перенаправили до Охматдиту, де спеціалісти виконали складні реконструктивні оперативні втручання, що допомогли швидко відновитись і поставити дівчину на ноги.

За словами хірурга відділення ургентної хірургії Романа Жежери, Марина поступила в тяжкому стані. Але вже за день після першої операції, вона почала самостійно пити і їсти.

– Пацієнтці провели ургентну хірургію: наклали нову кишкову стому, провели часткову реконструкцію вже наявної стоми, яку поставили у Чернігові, прибрали нежиттєздатні тканини,— розповів він.

Також до хірургів доєдналися ортопеди, які провели декілька операцій на руці Марини. На дівчину ще чекає довге планове лікування. Зараз з нею також працюють реабілітологи та психологи, але Марина вже мріє швидше повернутися до навчання.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит