Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні в рамках нового направления реконструктивной хирургии “Незламна краса” провели первую успешную операцию 59-летней Елене Светловой из Лисичанска, которая получила тяжелое ранение лица.

Об этом сообщили сотрудники Первого медобъединения Львова, в состав которого входит Центр.

— Елена — учительница химии, биологии и основ здоровья. Всю жизнь учила детей в родном Лисичанске. 20 июня 2022 года Елена шла в парк нарвать липы и попала под обстрел. Осколок российского снаряда попал женщине прямо в глаз, — говорится в сообщении.

Первую помощь ей оказывали украинские военные медики. Потом был Днепр и почти три недели в коме. А потом Елену отправили во Львов — в Центр Незламні.

По словам медиков, когда Елена узнала, насколько сильно российский снаряд изуродовал ее лицо, то сначала даже жить не хотела. Не могла видеть себя такой — с дыркой посреди лица. Глаза и верхней части носа больше не было.

Специалисты Центра заверили пациентку, что сделают все возможное для ее восстановления. Борьбу за красоту Елены врачи отделения челюстно-лицевой хирургии начали с восстановления мягких тканей.

Елене сделали сложную реконструктивную операцию. Чтобы закрыть дыру, на ее место хирурги приживили лоскут со лба. И только после этой операции — впервые с момента травмы — женщина решилась на себя взглянуть.

Еще больше сил и веры учительнице добавила послеоперационная психологическая реабилитация. В Центре ментального здоровья Центра Незламні Елена прошла курс телесно-ориентированной психотерапии.

Раньше пациентка не чувствовала правой половины лица, а голова была зажата, как будто на ней тугой шлем.

По словам самой Елены, с каждым занятием физические ощущения возвращаются, а на душе становится спокойнее. Теперь она лучше чувствует свое лицо, принимает себя новую и даже согласилась участвовать в фотопроекте глянцевого журнала о женщинах, чьи лица и тела изуродовала война.

Источник: Первое медобъединение Львова