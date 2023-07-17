Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні в рамках нового напряму реконструктивної хірургії “Незламна краса” провели першу успішну операцію 59-річній Олені Свєтловій із Лисичанська, яка дістала важке поранення обличчя.

Про це повідомили співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр.

– Олена – вчителька хімії, біології та основ здоров’я. Усе життя вчила дітей у рідному Лисичанську. 20 червня 2022 року Олена йшла в парк нарвати липи і потрапила під обстріл. Осколок російського снаряда влучив жінці просто в око, – ідеться в повідомленні.

Першу допомогу їй надавали українські військові медики. Потім був Дніпро і майже три тижні в комі. А потім Олену відправили до Львова – у Центр Незламні.

За словами медиків, коли Олена дізналася, наскільки сильно російський снаряд понівечив її обличчя, то спочатку навіть жити не хотіла. Не могла бачити себе такою – з діркою посеред обличчя. Очі та верхньої частини носа більше не було.

Фахівці Центру запевнили пацієнтку, що зроблять усе можливе для її відновлення. Боротьбу за красу Олени лікарі відділення щелепно-лицьової хірургії почали з відновлення м’яких тканин.

Олені зробили складну реконструктивну операцію. Щоб закрити дірку, на її місце хірурги приживили клапоть із чола. І тільки після цієї операції – вперше з моменту травми – жінка наважилася на себе поглянути.

Ще більше сил і віри вчительці додала післяопераційна психологічна реабілітація. У Центрі ментального здоров’я Центру Незламні Олена пройшла курс тілесно-орієнтованої психотерапії.

Раніше пацієнтка не відчувала правої половини обличчя, а голова була затиснута, наче на ній тугий шолом.

За словами самої Олени, з кожним заняттям фізичні відчуття повертаються, а на душі стає спокійніше. Тепер вона краще відчуває своє обличчя, приймає себе новою і навіть погодилася брати участь у фотопроєкті глянцевого журналу про жінок, чиї обличчя й тіла знівечила війна.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова