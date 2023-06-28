Челюстно-лицевые хирурги Национального реабилитационного Центра Незламні совершили настоящее чудо — не просто спасли жизнь нашему защитнику, но и вернули его настоящее лицо, которое изуродовал осколок вражеского снаряда.

Под Угледаром, во время вражеского обстрела 28-летний Петр получил тяжелую черепно-мозговую травму с деформацией черепа.

Это произошло ровно через год от начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2023 года.

Петр из города Яворов, что на Львовщине. Профессиональный военный, окончил Национальную академию сухопутных войск во Львове. Его бригаде пришлось принять участие в боях за Волноваху и приобщиться к обороне Мариуполя.

И вот теперь, под Угледаром, он еще с тремя защитниками возвращался на пикапе с боевого задания. Машину заметили оккупанты и начали артиллерийский обстрел. Пикап перевернулся.

Впоследствии прилетел вражеский дрон, чтобы разведать, есть ли кто живой и надо ли добивать.

Два часа Петр истекал кровью и притворялся мертвым.

Военные, которые впоследствии приехали на помощь, доставили раненого в ближайшую больницу в Покровск.

Защитник говорит, что спросил себя тогда: “Я, правда, выжил?”. Его перевели в Днепр. А уже оттуда — дальше, во Львов, в Центр Несокрушимые. На реконструкцию лица.

Компьютерная томография, кроме всего прочего, показала еще и неправильное положение глазного яблока с потерей костной пластинки, которая держит глаз. А также частичное отсутствие трех костей: скуловой, височной и лобной.

А дальше началось магическое действо: на основе КТ челюстно-лицевые хирурги составили виртуальный план реконструкции утраченных костей из специальной биосовместимой пластмассы. Для глаза изготовили титановый протез.

И наконец назначили день операции.

Когда-нибудь, наверное, ее буду изучать поэтапно, потому что то, что сделали львовские хирурги, иначе как чудом не назовешь. Не последнюю роль сыграл и настрой воина на успех. Он верил — ему вернули жизнь, вернут и лицо.

Для начала хирурги… сломали скуловую кость, поскольку она неправильно срослась после ранения. Ее поставили в правильное положение и зафиксировали пластиной.

Далее — реконструкция глазного яблока. С помощью титанового протеза хирурги поднимают и фиксируют глаз. А в конце реконструируют лобную кость.

Впереди у Петра реабилитация. Он уверен, что сможет присоединиться к освобождению нашей земли от оккупантов.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова