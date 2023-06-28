Щелепно-лицеві хірурги Національного реабілітаційного Центру Незламні здійснили справжнє диво – не просто врятували життя нашому захиснику, а й повернули його справжнє обличчя, яке понівечив уламок ворожого снаряда.

Під Вугледаром під час ворожого обстрілу 28-літній Петро дістав важку черепно-мозкову травму з деформацією черепа.

Це сталося рівно через рік від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2023 року.

Петро з міста Яворів, що на Львівщині. Професійний військовий, закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові. Його бригаді випало взяти участь у боях за Волноваху та долучитися до оборони Маріуполя.

І ось тепер, під Вугледаром, він іще з трьома захисниками повертався пікапом з бойового завдання. Автівку помітили окупанти та почали артилерійський обстріл. Пікап перекинувся.

Згодом прилетів ворожий дрон, щоби розвідати, чи є хто живий і чи треба добивати.

Дві години воїн стікав кров’ю і вдавав із себе мертвого.

Військові, які згодом приїхали на допомогу, доправили Петра до найближчої лікарні в Покровськ.

Захисник каже, що запитав себе тоді: “Я, правда, вижив?”.

Його перевозять до Дніпра. А вже згодом звідти відправляють далі – на Львів. До Центру Незламні. На реконструкцію обличчя.

Комп’ютерна томографія, попри всі травми, показала ще й неправильне положення очного яблука з втратою кісткової пластинки, яка тримає око. А також часткову відсутність трьох кісток: виличної, скроневої і лобової.

А далі почалося магічне дійство: на основі КТ щелепно-лицьові хірурги склали віртуальний план реконструкції втрачених кісток зі спеціальної біосумісної пластмаси. Для ока виготовили титановий протез.

І нарешті призначили день операції.

Колись, певно, її вивчатимуть поетапно, бо те, що зробили львівські хірурги, інакше як дивом не назвеш. Не останню роль відіграв і настрій воїна на успіх. Він вірив – йому повернули життя, тож повернуть і обличчя.

Для початку хірурги… зламали виличну кістку, оскільки вона неправильно зрослася після поранення. Її поставили в правильне положення та зафіксували пластиною.

Далі – реконструкція очного яблука. За допомогою титанового протезу хірурги піднімають та фіксують око. А насамкінець реконструюють лобну кістку.

Попереду в Петра реабілітація. Але він точно знає, що долучиться до звільнення нашої землі від окупантів.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова