В Киеве зафиксированы пищевые отравления после употребления уличной еды — шаурмы. В Госпродпотребслужбе столицы сообщили, что первый случай заболевания зафиксирован еще в четверг.

— На данный момент зарегистрировано 23 случая отравления шаурмой, — сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. — Среди пострадавших трое детей. Скоропортящуюся еду продавали с двух киосков в Дарницком районе столицы – на проспекте Бажана и улице Анны Ахматовой. Люди отравились мясом, которое добавлялось в шаурму. Сейчас предприятие, которое торговало испорченным товаром, закрыто. Все оборудование демонтировано.

По его словам, у 60% отравившихся подтвердился диагноз сальмонеллез.

— По данному случаю возбуждено уголовное производство. Проводятся следственные действия. Также осуществляются мероприятия по недопущению реализации этого мяса на территории Киева. Планируется массовая проверка по городу киосков с шаурмой, — добавил Олег Рубан.

Сегодня из-за массового отравления состоялось заседание ТЭБ и ЧС. Было принято решение с 21 июня обследовать все лотки, ярмарки и агропромышленные рынки в Киеве на предмет соблюдения правил безопасности и качества пищевых продуктов. Потому что из-за жары любой пищевой продукт за 20-30 минут превращается в яд.

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Мероприятия государственного надзора (контроля) будут проводиться с участием представителей ГУ Госпотребслужбы в г. Киеве, РГА, департамента промышленности, департамента городского благоустройства и коммунальных предприятий, на территории которых осуществляется торговля.

При выявлении нарушений будут применяться штрафные санкции, предусмотренные статьями 166-22 КУоАП. Нарушение требований законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов и 164 КУоАП.

В Киеве из-за отравления шаурмой 19 человек, среди них трое детей, попали в больницу. Они покупали уличную еду в трех точках Деснянского района.