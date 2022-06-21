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Отруєння шаурмою в Києві: у 60% хворих підтвердився сальмонельоз

21 Червня 2022, 16:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шаурма
Джерело: Depositphotos

У Києві зафіксовано харчові отруєння після вживання вуличної їжі – шаурми. У Держпродспоживслужбі столиці повідомили, що перший випадок захворювання зафіксовано ще у четвер.

– На даний момент зареєстровано 23 випадки отруєння шаурмою, – повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. – Серед постраждалих троє дітей. Їжу, що швидко псується, продавали з двох кіосків у Дарницькому районі столиці – на проспекті Бажана та вулиці Анни Ахматової. Люди отруїлися м’ясом, яке додавали до шаурми. Наразі підприємство, яке торгувало зіпсованим товаром, закрите. Усе обладнання демонтовано.

За його словами, у 60% тих, хто отруївся, підтвердився діагноз сальмонельоз.

– З цієї нагоди порушено кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Також здійснюються заходи щодо недопущення реалізації цього м’яса на території Києва. Планується масова перевірка по місту кіосків із шаурмою, – додав Олег Рубан.

Також будуть перевірені точки, де можуть продавати інші продукти, що швидко псуються. За такої спеки всі підприємці повинні дотримуватися температурного режиму. Протягом пів року, наголосив Рубан, ця проблема не контролювалася через запровадження воєнного стану.

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У Києві шаурмою отруїлися та потрапили до лікарні 19 людей, серед них троє дітей. Вони купували вуличну їжу в трьох точках Деснянського району.

Джерело
Сегодня
Теги
Київ
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