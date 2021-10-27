В Украине за прошлые сутки, 26 октября, прививку от коронавируса получили более 291 тыс. человек. Сейчас в стране получили по крайней мере одну дозу вакцины уже 30% взрослого населения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 27 октября.

— Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за сутки — 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры в 30% взрослого населения, которые вакцинированы о крайней мере одной дозой, — отметил он.

Ляшко утверждает, что все вакцины, которые используют в Украине, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Они безопасны и имеют высокую эффективность в предупреждении развития тяжелого течения заболевания и смерти.

Министр подчеркнул, что каждый, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса, сможет закончить курс иммунизации. В пунктах вакцинации есть более 9 млн доз препаратов. До конца 2021 года в Украину поступит еще 18 млн 850 тыс. доз вакцин.

По итогам пилотного проекта по выработке коллективного иммунитета, запущенного в апреле 2021 года Минздравом в курортном Моршине, в городе на сегодня одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 75% взрослого населения, полностью привиты – 74%. В результате там не зафиксировано ни одного случая госпитализации больных Covid-19. Подробнее о вакцинации от Covid-19 в Моршине — читайте на Фактах ICTV.