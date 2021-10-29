В Одесской области за сутки зафиксировали наибольшее количество больных и смертей, которые вызвали осложнения від Covid-19. Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.

В городских больницах не хватает кислорода для пациентов, медучреждения переполнены Covid-больными. Поэтому люди все чаще обращаются за помощью к волонтерам.

Местный врач, который работает в Covid-отделении городской больницы №5, на правах анонимности рассказал Фактам ICTV о ситуации с больными коронавирусом. По его словам, в медучреждении для больных выделено 150 коек, которые почти каждый день полностью заняты.

Он утверждает, что дополнительных мест не разворачивают, ведь в будние дни врачи готовят на выписку тех, кто уже готов лечиться дома. Таким образом освободятся места для новых людей.

— Это опорная больница города. К нам привозят в первую очередь людей с подозрением на коронавирус, поэтому больных много, — говорит врач.

Специалист рассказал, что в городе есть проблема с кислородом. Например, кислородная станция в больнице №5 сейчас не справляется с нагрузкой.

— Вчера у нас в больнице запустили один криоцилиндр кислорода. Его хватило до утра и потом произошел сбой. То есть осталась работать только кислородная станция. Из-за этого больные начали получать меньше кислорода, что повлекло падение у них сатурации, — говорит врач.

Возможности подсоединить всех к аппарату ИВЛ также нет, ведь их всего пять в реанимации. Больные на кислородной поддержке — наиболее чувствительны. Если на аппарате у них сатурация на уровне 85-90, то на одной станции она опускается до 60-70.

Кроме того, он отметил, что был случай, когда врач из их медучреждения сказал родным больного о том, что в больнице есть перебои с кислородом. Родные начали решать этот вопрос, звонить в городской совет, Минздрав и прочее.

— Об этом узнало руководство и нам запретили говорить родственникам о том, что у больницы есть проблемы с кислородом. В области также есть больницы, у которых нет кислородных станций и пациенты там только на одних криоцилиндрах. Городская власть об этом знает, однако на кислород мы не надеемся, потому что его неоткуда брать, — добавил он.

Сейчас, несмотря на красную зону, которую ввели в Одессе, одинаково наблюдается рост больных коронавирусом. По словам местного жителя Тимофея Бойко, в Одессе большинство людей не соблюдают карантинные ограничения. Так, маска на лице в транспорте есть примерно у 20% пассажиров. И хотя полиция делает предупреждения и выписывает штрафы, ситуации это не меняет.

— Некоторые одесситы до сих пор не верят, что коронавирус вообще существует. Но когда кто-то из родных начинает болеть Covid-19, то у людей открываются глаза, — говорит Тимофей.

Он утверждает, что даже в магазинах люди не надевают маску при выборе продуктов, а лишь тогда, когда подходят к кассе. Но что касается заведений общественного питания, то они требуют от клиентов показывать сертификаты вакцинации. А если его нет, то предлагают сделать заказ навынос.

Местный врач добавил, что в их больнице все госпитализированные — это люди, которые не получили прививку от коронавируса.

— Люди сами говорят и признаются, когда уже лежат в палате больницы, что купили Covid-сертификат, — говорит он.

Вместе с тем недавно первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида отмечал, что Одесская область и Одесса обеспечены медицинским кислородом для больных Covid-19. В течение 25-27 октября область получила 35 тонн кислорода.

По состоянию на 29 октября в Одесской области зафиксировали 2 156 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 77 человек.

Всего в Украине зафиксировали очередной рекорд — за последние 24 часа более 26 тыс. больных. Наибольшее количество больных в Днепропетровской (2 164), Одесской (2 156) и Львовской (1 702) областях.

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka