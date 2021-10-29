В Одеській області за добу зафіксували найбільшу кількість хворих та смертей, які викликали ускладнення від Covid-19. Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я.

У міських лікарнях не вистачає кисню для пацієнтів, а самі медзаклади переповнені Covid-хворими. Тому люди все частіше звертаються по допомогу до волонтерів.

Місцевий лікар, який працює у Covid-відділенні міської лікарні №5, на правах анонімності розповів Фактам ICTV про ситуацію із хворими на коронавірус. За його словами, у медзакладі для хворих виділено 150 ліжок, які майже кожен день всі зайняті.

Він стверджує, що додаткових місць не розгортають, адже у будні дні лікарі готують на виписку тих, хто вже готовий лікуватися вдома. Таким чином звільняться місця для нових людей.

– Це опорна лікарня міста. До нас привозять в першу чергу людей з підозрою на коронавірус, тому хворих багато, – каже лікар.

Спеціаліст розповів, що у місті є проблема з киснем. Наприклад, киснева станція у лікарні №5 зараз не справляється із навантаженням.

– Вчора у нас у лікарні запустили один кріоциліндр кисню. Його вистачило до ранку і потім стався збій. Тобто залишилася працювати тільки киснева станція. Через це хворі почали отримувати менше кисню, що спричинило падіння сатурації, – каже лікар.

Можливості під’єднати усіх до апарату ШВЛ також немає, адже їх всього п’ять у реанімації. Хворі, які перебувають на кисневій підтримці – найбільш чутливі. Якщо на апараті у них сатурація на рівні 85-90, то на одній станції вона опускається до 60-70.

Крім того, він розповів, що був випадок, коли лікар з їхнього медзакладу сказав рідним хворого, що в лікарні є перебої з киснем. Звичайно, рідні почали вирішувати це питання, телефонувати у міську раду, МОЗ тощо.

– Про це дізналося керівництво і нам заборонили говорити родичам про те, що у лікарні є проблеми з киснем. В області також є лікарні, у яких немає кисневих станцій, і пацієнти там тільки на одних кріоциліндрах. Міська влада про це знає, проте на кисень ми не сподіваємося, бо його немає звідки брати, – додав він.

Нині, попри червону зону, яку запровадили в Одесі, однаково спостерігається зростання хворих на коронавірус. За словами місцевого жителя Тимофія Бойка, в Одесі більшість людей не дотримуються карантинних обмежень. Так, маска у транспорті є приблизно у 20% пасажирів. І хоча поліція робить попередження і виписує штрафи, ситуації це не змінює.

– Деякі одесити досі не вірять, що коронавірус взагалі існує. Але коли хтось із рідних починає хворіти на Covid-19, то у людей відкриваються очі, – каже Тимофій.

Він стверджує, що навіть у магазинах люди зазвичай не надівають маску під час вибору продуктів, а лише тоді, коли підходять до каси. Але що стосується закладів громадського харчування, то вони вимагають від клієнтів показувати сертифікати вакцинації. А якщо його немає, то пропонують зробити замовлення навинос.

Місцевий лікар додав, що у їхній лікарні всі госпіталізовані – це люди, які не отримали щеплення від коронавірусу.

– Люди самі говорять і зізнаються, коли вже лежать у палаті лікарні, що купили Covid-сертифікат, – каже він.

Водночас нещодавно перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда зазначав, що Одеська область та Одеса забезпечені медичним киснем для хворих на Covid-19. Протягом 25-27 жовтня область отримала 35 тонн кисню.

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Станом на 29 жовтня в Одеській області зафіксували 2 156 нових випадків коронавірусу. За добу померли 77 людей.

Загалом в Україні зафіксували черговий рекорд – за останні 24 години понад 26 тис. хворих. Найбільша кількість хворих у Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156) та Львівській (1 702) областях.

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka