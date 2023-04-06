Украина получила 70 автомобилей для оказания помощи детям до трех лет, которые были закуплены на средства ЮНИСЕФ и на пожертвования людей из Королевства Нидерланды.

Эти автомобили помогут медикам быть еще более мобильными и посещать семьи с детьми в отдаленных общинах. Они будут переданы в 65 центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) в 11 областях страны, наиболее пострадавших от боевых действий.

– Сегодня мы усиливаем наших медиков. Тех медиков, на которых лежит особая ответственность – защита самых маленьких пациентов: младенцев и детей до трех лет. Ведь наши дети – это наше будущее, – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Минздрав вместе с ЮНИСЕФ реализуют совместную программу Забота с рождения дома, которая предусматривает внедрение универсально-прогрессивной модели домашних визитов для улучшения предоставления медико-социальной помощи семьям с детьми до трех лет на первичном звене.

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По программе медицинские работники не только будут измерять рост или вес ребенка, но и помогать в вопросах иммунизации, грудного вскармливания, питания, санитарии, гигиены, положительного отцовства и выявления рисков пороков развития.

Программа домашних визитов Забота с рождения дома уже внедряется в пилотном режиме в Донецкой, Житомирской и Кировоградской областях. В 2023 году она будет расширена еще на восемь регионов Украины: Одесскую, Львовскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Винницкую, Ровенскую, Киевскую области и Киев.

Фото: Минздрав