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Педіатр приїде до віддалених районів: Україна отримала 70 автомобілів для медичної допомоги дітям

6 Квітня 2023, 18:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
машины от Юнисеф

Україна отримала 70 автомобілів для надання допомоги дітям до трьох років, які були закуплені коштом ЮНІСЕФ і за пожертви людей із Королівства Нідерланди.

Ці автомобілі допоможуть медикам бути ще мобільнішими та відвідувати сім’ї з дітьми у віддалених громадах. Вони будуть передані до 65 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) в 11 областях країни, які найбільше постраждали від бойових дій.

– Сьогодні ми посилюємо наших медиків. Тих медиків, на яких лежить особлива відповідальність – захист найменших пацієнтів: немовлят і діточок до трьох років. Адже наші діти – це наше майбутнє, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

МОЗ разом із ЮНІСЕФ реалізують спільну програму Турбота з народження вдома, що передбачає впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для покращення надання медико-соціальної допомоги родинам із дітьми до трьох років на первинній ланці.

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За програмою медичні працівники не лише будуть вимірювати зріст чи вагу дитини, а й допомагати у питаннях імунізації, грудного вигодовування, харчування, санітарії, гігієни, позитивного батьківства та виявлення ризиків вад розвитку.

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Програма домашніх візитів Турбота з народження вдома вже впроваджується у пілотному режимі в Донецькій, Житомирській та Кіровоградській областях. У 2023 році вона буде розширена ще на вісім регіонів України: Одеську, Львівську, Полтавську, Дніпропетровську, Вінницьку, Рівненську, Київську області та місто Київ.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
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