В Украине вакцинировались от коронавируса по крайней мере одной дозой уже 95% педагогов. А две дозы получили 86%.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида во время брифинга 17 декабря. По крайней мере одну дозу имеют 88% медиков, завершили вакцинацию 72%.

— Среди приоритетных групп самый низкий показатель имеют люди в возрасте от 60 лет. 37% из них получили по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19. Обе дозы получили всего 33%, — отметил Комарида.

По его словам, за весь период пандемии восемь из 10 умерших от коронавируса — это люди в возрасте от 60 лет. Они находятся в группе риска тяжелого течения Covid-19, поэтому болеют тяжелее, попадают в больницы, реанимации и умирают от этой болезни.

Эксперт отметил, что коронавирус также может привести к обострению имеющихся заболеваний и к появлению новых, что особенно опасно для людей старшего возраста. Поэтому он призвал украинцев помочь родственникам и знакомым пожилого возраста вакцинироваться.

За минувшие сутки, 16 декабря, в Украине от коронавируса вакцинировался 132 991 человек. Первую дозу получило 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы – 12 824 666 человек.