14 июня 2023 года около 3 часов ночи Мо Кеннеди внезапно проснулась, заподозрив, что случайно проглотила один из своих наушников AirPods Pro.

В панике она безуспешно попыталась вызвать рвотный рефлекс, чтобы извлечь устройство, но безуспешно.

Она позвала мать, и та приняла решение, несмотря на столь позднее (или раннее) время, немедленно ехать в ближайшее отделение неотложной помощи Медицинского центра Ковингтона.

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Дежурившие врачи были удивлены рассказом двух женщин и поверили, только когда мать подключилась к наушнику и продемонстрировала звуки желудка.

AirPods Pro все еще работал!

Компьютерная томография показала, что AirPod переместился глубоко в желудок женщины и застрял в опасном положении.

Были опасения, что ситуация может осложнится и потребуется сложная операция для изъятия устройства.

Чтобы предотвратить это, пациентке срочно провели экстренную эндоскопию.

После процедуры, которая проводилась под наркозом, Мо Кеннеди наконец увидела свой злополучный наушник, который продемонстрировал удивительную живучесть в агрессивной среде желудка.

Как потом оказалось, наушник мог как минимум девять часов противостоять желудочной кислоте.

— Я на 100% рекомендую всем пользоваться AirPods Pro, но я на 1000% не рекомендую это устройство есть, — сказала с юмором Кеннеди.

Источник и фото: AppleInsider