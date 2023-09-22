14 червня 2023 року близько 3 години ночі Мо Кеннеді раптово прокинулася, запідозривши, що випадково проковтнула один зі своїх навушників AirPods Pro.

У паніці вона безуспішно спробувала викликати блювотний рефлекс, щоб витягти пристрій, але безуспішно.

Вона покликала матір, і та вирішила, незважаючи на такий пізній (або ранній) час, негайно їхати до найближчого відділення невідкладної допомоги Медичного центру Ковінгтона.

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Лікарі, які чергували, були здивовані розповіддю двох жінок і повірили, тільки коли мати під’єдналася до навушника та продемонструвала звуки шлунка.

AirPods Pro все ще працював!

Комп’ютерна томографія показала, що навушник перемістився глибоко в шлунок жінки і застряг у небезпечному положенні.

Були побоювання, що ситуація може ускладниться і знадобиться складна операція для вилучення пристрою.

Щоб запобігти цьому, пацієнтці терміново провели екстрену ендоскопію.

Після процедури, яку проводили під наркозом, Мо Кеннеді нарешті побачила свій нещасливий навушник, який продемонстрував дивовижну живучість в агресивному середовищі шлунка.

Як потім виявилося, навушник щонайменше дев’ять годин міг протистояти шлунковій кислоті.

– Я на 100% рекомендую всім користуватися AirPods Pro, але я на 1000% не рекомендую цей пристрій їсти, – сказала з гумором Кеннеді.

Джерело і фото: AppleInsider