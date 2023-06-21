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Перепутал с лимонадом: на Ривненщине госпитализировали 5-летнего мальчика, который выпил бензин

21 июня 2023, 13:52
Валентина Андрейко журналіст
пити, алкоголь, стакан
Источник: Unsplash

Спасло малыша лишь то, что он успел сделать только один глоток.

Ребенок сначала ничего не понял, поняла мама, которая знала, что в бутылку налили горючее. Женщина очень испугалась и вызвала скорую.

Около 9-ти вечера в полицию поступило сообщение медиков о госпитализированном пятилетнем мальчике после употребления токсичных веществ.

Полицейские выяснили обстоятельства происшествия. Оказалось, что накануне дедушка поехал косить траву вблизи леса вместе с внуком и его мамой. Взрослые не успели среагировать, как малыш достал из машины пластиковую бутылку из-под сладкого напитка, в которой содержался бензин, и успел сделать глоток.

Мама сразу среагировала и вызвала врачей.

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

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Источник: Главное управление Нацполиции в Ровенской области

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