Спасло малыша лишь то, что он успел сделать только один глоток.

Ребенок сначала ничего не понял, поняла мама, которая знала, что в бутылку налили горючее. Женщина очень испугалась и вызвала скорую.

Около 9-ти вечера в полицию поступило сообщение медиков о госпитализированном пятилетнем мальчике после употребления токсичных веществ.

Полицейские выяснили обстоятельства происшествия. Оказалось, что накануне дедушка поехал косить траву вблизи леса вместе с внуком и его мамой. Взрослые не успели среагировать, как малыш достал из машины пластиковую бутылку из-под сладкого напитка, в которой содержался бензин, и успел сделать глоток.

Мама сразу среагировала и вызвала врачей.

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

Источник: Главное управление Нацполиции в Ровенской области