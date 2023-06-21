Діти люблять солодкі напої – це знають усі. П’ятирічний хлопчик із Здолбуніва на Рівненщині побачив пляшку з-під лимонаду і, звісно, відкрив її.

Врятувало малюка лише те, що він встиг зробити тільки один ковток.

Дитина спочатку нічого не зрозуміла, зрозуміла мама, яка знала, що у пляшку налили пальне. Жінка страшенно перелякалася і викликала швидку.

Близько 9-ї вечора до поліції надійшло повідомлення медиків про госпіталізованого п’ятирічного хлопчика після вживання токсичних речовин.

Поліцейські з’ясували обставини події. Виявилося, що напередодні дідусь поїхав косити траву поблизу лісу разом із онуком і його мамою. Дорослі не встигли зреагувати, як малий дістав із машини пластикову пляшку з-під солодкого напою, у якій містився бензин, та встиг зробити ковток.

Мама одразу зреагувала і викликала лікарів.

Наразі дитина перебуває під наглядом медиків.

Джерело: Головне управління Нацполіції у Рівненській області