В Испании зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян в пятницу, это считается первой в Европе смертью от этой болезни и второй за пределами Африки во время текущей вспышки, говорится в сообщении CNN.

В стране было обнаружено 4 298 инфицированных осп обезьян, из них 120 (3,2%) лечатся стационарно. Большинство инфицированных – это мужчины. Их возраст колеблется от 10 месяцев до 88 лет, в среднем – 37 лет.

Всемирная организация здравоохранения на 29 июля зафиксировала лишь пять летальных исходов от обезьяньей оспы. В Европе зарегистрировано 10 059 подтвержденных случаев болезни.

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ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний обезьяньей оспой.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин предположил, что оспа обезьян дойдет и до Украины. По его прогнозу, будут регистрировать частные случаи, но эпидемиологической вспышки не будет.