В Іспанії зафіксований перший випадок смерті від віспи мавп у п’ятницю, це вважається першою у Європі смертю від цієї хвороби та другою за межами Африки під час поточного спалаху, – йдеться в повідомленні CNN.

У країні було виявлено 4 298 інфікованих віспою мавп, з них 120 (3,2%) лікуються стаціонарно. Більшість інфікованих – це чоловіки. Їхній вік коливається від 10 місяців до 88 років, в середньому – 37 років.

Всесвітня організація охорони здоров’я станом на 29 липня зафіксувала лише п’ять летальних випадків від мавпячої віспи. У Європі загалом зареєстровано 10 059 підтверджених випадків хвороби.

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ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв’язку із зростанням захворювань на мавпячу віспу.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін припустив, що віспа мавп дійде і до України. За його прогнозом, реєструватимуть окремі випадки, але епідеміологічного спалаху не буде.