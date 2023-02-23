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Первая смерть за многие годы: в Камбодже от птичьего гриппа умерла 11-летняя девочка

23 февраля 2023, 15:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пташиний грип
Источник: Depositphotos

Как сообщили органы здравоохранения Камбоджи, в этой стране впервые за многие годы зафиксирована смерть от птичьего гриппа. Жертвой инфекции стал 11-летний ребенок.

– 16 февраля девочка заболела лихорадкой с кашлем и болью в горле, а позже скончалась в больнице, – сообщили в Департаменте по контролю за инфекционными заболеваниями Камбоджи.

В сообщении также сказано, что результаты анализов, полученные в среду, 22 февраля, подтвердили – девочка из восточной провинции Прейвенг дала положительный результат на H5N1, то есть на птичий грипп.

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В своем заявлении министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг обратился к родителям с просьбой держать своих детей подальше от домашней птицы, а также от больных или мертвых пернатых.

А Всемирная организация здравоохранения призвала к бдительности после недавнего обнаружения птичьего гриппа у млекопитающих, но подчеркнула, что риск заражения для человека низок.

По данным ВОЗ, с 2003 года во всем мире было зарегистрировано более 450 летальных случаев после заражения птичьим гриппом.

Источник
MedicalXpress
Теги
ВООЗ Пташиний грип Смерть
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