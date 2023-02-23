Як повідомили органи охорони здоров’я Камбоджі, у цій країні вперше за багато років зафіксовано смерть від пташиного грипу. Жертвою інфекції стала 11-річна дитина.

– 16 лютого дівчинка захворіла на лихоманку з кашлем і болем у горлі, а пізніше померла в лікарні, – повідомили в Департаменті з контролю за інфекційними захворюваннями Камбоджі.

У повідомленні також йдеться, що результати аналізів, отримані в середу, 22 лютого, підтвердили – дівчинка зі східної провінції Прейвенг дала позитивний результат на H5N1, тобто на пташиний грип.

У своїй заяві міністр охорони здоров’я Камбоджі Мам Бунхенг звернувся до батьків із проханням тримати своїх дітей подалі від домашньої птиці, а також від хворих або мертвих пернатих.

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А Всесвітня організація охорони здоров’я закликала до пильності після недавнього виявлення пташиного грипу у ссавців, та наголосила, що ризик зараження для людини низький.

За даними ВООЗ, із 2003 року в усьому світі було зареєстровано понад 450 летальних випадків після зараження на пташиний грип.